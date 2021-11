L'assessore Rosatelli incontra Tommaso, il giovane gay aggredito domenica: "La città è al tuo fianco"

Questo pomeriggio Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino, ha ricevuto Tommaso Testa negli uffici dell’assessorato, in via Giulio 22. Il giovane, domenica scorsa, è stato aggredito da un uomo e una donna per il suo orientamento sessuale. L'episodio è stato filmato dall’amico di Tommaso.

Rosatelli esprime la solidarietà della città

"Insieme alle funzionarie e ai funzionari del Servizio LGBT, ho voluto esprimergli la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della città tutta. Gli ho ribadito che il Comune è al suo fianco, come lo è a tutte le persone e le associazioni che lottano per la libertà e l'autodeterminazione della comunità LGBT+".

"Scegliendo di non approvare il DDL Zan - ha continuato l'Assessore - il Parlamento nazionale ha colpevolmente deciso di restare inerte di fronte all’odio, alla violenza e alla discriminazione motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Spiace constatare che, inoltre, l'Assessore Regionale Maurizio Marrone rivendichi il taglio delle risorse per i corsi anti - discriminazioni rivolti al personale del suo Ente: lo considero un grave errore che mi auguro possa essere corretto dal presidente Cirio", ha proseguito Rosatelli.

"Torino contro ogni forma di intolleranza"

"La Città di Torino - ha concluso l'assessore Rosatelli - continuerà a fare la sua parte per prevenire e contrastare ogni forma di intolleranza e ampliare gli spazi di democrazia, partecipazione ed emancipazione per ogni persona".