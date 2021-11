Ospedale unico Asl To5, lo studio di Ires rivaluta la soluzione Moncalieri-Vadò

" Quella di Moncalieri-Trofarello risulta essere l'area migliore perché baricentrica e centrale rispetto all'hub principale (Città della Salute) e perché è quella in cui la maggior parte dei cittadini potrebbero arrivare nel minor tempo di trasferimento possibile - prosegue Sarno - Al contempo, secondo lo studio, l'ospedale di Chieri dovrà continuare ad essere attivo per il buon funzionamento del sistema sanitario della zona Sud di Torino ".

"Basta scelte di campanilismo politico"

“Ci chiediamo – conclude Sarno – se la Regione e l'assessore Icardi abbiano davvero a cuore la salute dei nostri cittadini residenti nei 40 comuni dell'ASL TO5 o se stiamo perdendo tempo e risorse regionali e nazionali (Inail) continuando a commissionare ogni volta ulteriori studi, forse, solo per temporeggiare e non dire chiaramente che per questioni di campanilismo politico l'ospedale di Vadò, l'unico ad avere già uno studio di fattibilità redatto, non s'ha da fare”.