I 'furbetti dei rifiuti' sono costati 150 mila euro a Nichelino

Non sono bastate (per ora) fototrappole e telecamere, si sta lavorando ad un accordo con Teknoservice per aumentare il passaggio dei mezzi dedicati alla raccolta, ma intanto Nichelino continua a fare i conti con i 'furbetti dei rifiuti'. Un conto salato, per le casse della città: 150 mila euro in questo 2021, come ha dichiarato l'assessore (e vice sindaco) Carmen Bonino.

Rabbia e sfogo social