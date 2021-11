Premio dell'associazione nazionale Critici di teatro a Leonardo Lidi

Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale è lieto di annunciare che Leonardo Lidi, artista associato del TST per il triennio 2021-2023, nonché Vicedirettore della Scuola per attori del TST, venerdì 19 novembre 2021, presso il Teatro Palladium di Roma, ha ritirato il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro che gli è stato assegnato nel 2020, con la seguente motivazione.

"Leonardo Lidi si dimostra un regista dalla mano solida e dal pensiero fecondo, due aspetti di maturità espressiva che si innestano su un’età anagrafica giovanile", commenta Giulio Baffi, Presidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. "Poco più che trentenne Leonardo Lidi da Spettri di Ibsen a La Città Morta di Gabriele D’Annunzio, da Zoo di vetro di Tennessee Williams alla più recente Casa di Bernarda Alba di Garcia Lorca dimostra di essere un regista che sa il fatto suo, un giovane vecchio, verrebbe da dire, giovane nell’energia, vecchio ovvero maturo e carico di esperienza nel suo sguardo alla tradizione, una tradizione non polverosa, ma che è presente per necessità, per studio, per passione e amore del teatro che fa del testo un pre-testo". Nell’approcciarsi al testo Lidi raccoglie l’atteggiamento migliore della regia critica, si offre come erede di una tradizione che ebbe in Massimo Castri l’esempio fulgido di un metteur en scène capace di trovare la propria libertà d’azione nell’hortus conclusus della drammaturgia, della parola poetica. Leonardo Lidi ha questo dono di servizio e di autore che lo rende semplicemente regista".

Il Teatro Stabile si congratula inoltre con la Compagnia Il Mulino di Amleto - realtà nata da un gruppo di ex allievi della Scuola del TST e che collabora da anni con lo Stabile torinese - che ha ricevuto il premio dell’ANCT 2021.