Messer Tulipano, dopo Torino, dona i bulbi alle città di Cuneo, Alba e Chieri

Infatti, oltre al piantamento avvenuto la scorsa settimana a Torino in piazza Emanuele Filiberto, Messer Tulipano passa anche dalle città di Cuneo, Alba e Chieri.

I bulbi, dalle varietà particolari e dai svariati colori, spunteranno nelle piazze, nelle rotonde e nei principali parchi/giardini di queste città intorno al mese di aprile 2022, creando un meraviglioso effetto scenico.

Prosegue così la collaborazione tra il Castello di Pralormo e i Comuni di Alba, Cuneo e Chieri per valorizzare e ''donare bellezza'' alle città, dove i cittadini potranno passeggiare e ammirare i fiori che nasceranno in aprile e che inviteranno ad andare anche ad ammirare la spettacolare fioritura di più di 100.000 tulipani nel parco del Castello di Pralormo dal 2 aprile al 1 maggio 2022, in occasione della XXII edizione dell'evento ''Messer Tulipano''.