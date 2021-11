Tutti gli eventi organizzati dal Comune di Venaria per il 25 Novembre

Il Comune di Venaria anche quest’anno celebra la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con alcuni appuntamenti anche in città.

L’Assessore alle Pari Opportunità Paola Marchese: "<anche>La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, che inasprisce le disuguaglianze di genere. Questa ricorrenza segna anche l'inizio dei '16 giorni di attivismo contro la violenza di genere' che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti Umani celebrata il 10 dicembre di ogni anno, proprio per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani".</anche>

Il sindaco Fabio Giulivi: "Come amministratori ci stiamo impegnando, e ci impegneremo, per dare maggiore attenzione a questo fenomeno, specialmente tra i giovani, per “sfidare” quei pregiudizi e quelle forme di aggressività manifesta o “invisibile” sulle donne, continuando l’opera di sensibilizzazione, con ogni mezzo, affinché si rimuovano le origini di questa piaga che continua, purtroppo, tutti i giorni, a causare vittime".

Tutti <come>gli eventi proposti sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.</come>

ILLUMINAZIONE CON LUCE ROSSA del Palazzo Municipale, con esposizione di uno striscione sul tema della ricorrenza Piazza Martiri della Libertà

VIDEO “LE PAROLE DEL FEMMINICIDIO” a cura dello staff Informagiovani e Centro Giovani “La Villetta” del Comune di Venaria Reale (sui canali social del Comune)

ORE 16.30 INAUGURAZIONE DI UNA PANCHINA ROSSA, FLASH MOB DEL CENTRO DANZA VENARIA Dirige Laura Finicelli A cura di Conad City Venaria Reale Ingresso del Centro Commerciale “I Portici” - Via Leonardo da Vinci 50

ORE 21.00 - NONOSTANTE VOI. STORIE DI DONNE CORAGGIO Lo spettacolo è una raccolta di tre vissuti femminili per parlare di identità negate, etichette poco gradite. Informazione sociale e condivisione. Teatro Concordia - C.so Puccini - Per informazioni e costi: Tel. 011.4241124

ORE 18.00 - CONCERTO "MILLE E UNA NOTA PER MARIA TERESA" eseguito dalla componente femminile dell'Orchestra del Liceo Musicale "Saluzzo - Plana" di Alessandria, in ricordo di una donna vittima di femminicidio. Diretto dal Maestro Pesce. L'evento prevede inoltre l'incontro con una giornalista della testata che al tempo si occupò del caso e con il PM che ha riportato all'attenzione dei media l'efferato crimine.

Relatori: Laura Deodato - Sostituto procuratore - Procura di Asti Daniela Peira - Giornalista "La Nuova Provincia" A cura della Commissione Pari Opportunità Regionale del Piemonte Reggia di Venaria - Cappella di Sant'Uberto.

ORE 18.00 - PERCORSI DI SOSTEGNO E DI PROTEZIONE Tavola rotonda organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne A cura del Comune di Villarbasse e del Consorzio Ovest Solidale Auditorium Scuola Media - Via S. Martino, 24 - Villarbasse

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 ORE 10.00 - INSTALLAZIONE ARTISTICA TEMPORANEA - di Manuela Vallario. 112 vestiti per altrettante donne. Un ricordo delle 112 donne vittime di violenza, che hanno perso la vita in Italia lo scorso anno Piazza dell’Annunziata (in caso di maltempo Infopoint di Via Mensa).

