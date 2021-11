Un parco urbano che migliora il paesaggio e l'ecosistema: inaugurato a Collegno il Rain Garden

È stato inaugurato domenica 21 novembre, il Rain Garden, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando “Restauro ambientale sostenibile” vinto dalla Città di Collegno. Il progetto ha riqualificato l’area di via Antica di Rivoli, trasformandola in un parco urbano fruibile da tutti, recuperando le acque piovane nel sistema idrico naturale, migliorando il paesaggio e l’ecosistema dell’area tramite l’uso di Nature-based Solutions e prevedendo un Habitat per fauna e insetti impollinatori.



Sono intervenuti il sindaco Francesco Casciano, l’assessore all’Ambiente Enrico Manfredi, il progettista Marco Allocco e la prof.ssa Paola Bonfante di Compagnia di San Paolo.



Il parco del Rain Garden è stato realizzato con materiali locali e, oltre a essere a impatto zero, prevede la collaborazione con cittadini e associazioni del territorio: La Ginestra e il Colibrì, che attiverà percorsi di visita per le scuole, e il progetto Ramaglie, che si occuperà di recuperare e riutilizzare le potature. Infine questo progetto è stato accompagnato dalla stipula di un patto di collaborazione fra l'ufficio ambiente della città di Collegno e i residenti dei palazzi adiacenti, per continuare nel tempo la cura e la piantumazione di questi spazi rinnovati.



"Il Rain Garden si aggiunge alle tante iniziative che negli anni hanno portato alla riqualificazione e alla vivibilità dell’area, grazie alla collaborazione tra città e residenti per la cura del bene comune", hanno commentato il Sindaco Casciano e l’assessore Manfredi. "La nostra responsabilità verso l’ambiente che ci circonda e ci ospita continua oltre l’uscio di casa: quest’area è già un esempio per tutti e tutte, con il Rain garden viene arricchita un’esperienza positiva e preziosa".