Ladro di smartphone arrestato sotto i portici di Porta Nuova

Sono stati rubati i cellulari a due ragazzi seduti all’interno di due diversi esercizi ristorazione del centro città: l’autore dei furti, un cittadino romeno di 19 anni, con grande abilità si è avvicinato lo scorso sabato sera a dei ragazzi, sfilandogli dalle tasche dei giubbotti gli smartphon. Il primo furto è avvenuto in via Bruno Buozzi, il secondo in corso Matteotti.

Grazie alle precise indicazioni fornite dalle vittime, che hanno geolocalizzato uno dei telefonini, il giovane è stato intercettato da una pattuglia del Commissariato Centro sotto i portici della Stazione Porta Nuova e tratto in arresto per furto aggravato.

Solo 24 ore prima, un ventiduenne di nazionalità marocchina aveva tentato di rubare il portafogli a un giovane all’interno di un locale di via Reggio; non essendoci riuscito, aveva allora afferrato lo zaino di un’altra cliente, allontanandosi; la prima vittima si è accorta del fatto e lo ha seguito, allertando il 112. Il ladro è stato rintracciato sempre da personale del Commissariato Centro, che gli ha intimato l’alt, ma si è dato alla fuga.

Giunto sul Lungo Dora Firenze ha gettato in acqua lo zaino rubato, che però è stato successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco e restituito alla legittima proprietaria. Il giovane è stato arrestato per tentato furto e per furto continuato con destrezza.