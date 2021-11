Tutti gli eventi in programma a Nichelino per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite, che anche Nichelino onora, come ogni anno, con una serie di iniziative e appuntamenti. Si comincia già oggi, martedì 23 novembre, alle ore 20,30 presso il Salone della Croce Rossa, in via Sauro 13, con la proiezione del film “Una donna promettente” (2020) di Emerald Fennell. L'ingresso è gratuito, con l'obbligo di green pass.

Giovedì 25, alle 9,15, presso le panchine rosse della città appuntamento con "Diamo voce alle panchine rosse”: panchine animate dalle realtà cittadine con distribuzione di materiale informativo. Un'ora dopo, in piazza Di Vittorio, “Nichelino contro la violenza di genere”: incontro aperto a tutta la cittadinanza, organizzato in collaborazione con il Collettivo RedBench, per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Venerdì 3 dicembre, infine, alle ore 2045, presso la Biblioteca Civica “Arpino”, in via Turati, ci sarà la presentazione del libro “La lingua che cambia” di Manuela Manera, con momenti di riflessione e la possibilità di incontrare l'autrice. Anche in questo caso, l'ingresso è gratuito con obbligo di green pass.