Porta Nuova, minorenne arrestato per esecuzione di un ordine di custodia cautelare

Un minorenne egiziano è stato tratto in arresto dagli agenti Polfer nella stazione di Torino Porta Nuova, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Durante il quotidiano servizio di vigilanza in ambito ferroviario, gli operatori Polfer hanno individuato il ragazzo nelle adiacenze della stazione che, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi nelle strade cittadine.

Accompagnato negli uffici di polizia per un controllo, è risultato in banca dati l’ordine di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile, emesso dalla Corte D’Appello di Torino la scorsa settimana.