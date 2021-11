Il “black friday” del Teatro Stabile: una promozione in due atti

Anche quest’anno il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale attiva una promozione in occasione del Black Friday, offrendo biglietti a prezzi agevolati per gli spettacoli della Stagione 2021/2022. La promozione sarà attiva in due fasi:



_I ATTO

A partire dalla mezzanotte tra giovedì 25 e venerdì 26 novembre e fino alle ore 12:00 di venerdì 26 novembre 2021 sarà possibile acquistare i biglietti scontati per tutte le recite degli spettacoli in programma nella Stagione 2021/2022: per i titoli in programma al Teatro Carignano il prezzo in promozione sarà di € 17,00*, mentre per quelli al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone di Moncalieri il prezzo sarà di € 15,00*.

(*prezzo online, escluse commissioni)



_II ATTO

Dalle ore 12:00 di venerdì 26 novembre e fino alla mezzanotte tra domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021, saranno in promozione, alle medesime cifre, solo alcune repliche dei seguenti spettacoli in programma:



TEATRO CARIGNANO

PEACHUM. UN’OPERA DA TRE SOLDI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

PIAZZA DEGLI EROI

MOBY DICK ALLA PROVA

IL SILENZIO GRANDE

POUR UN OUI OU POUR UN NON



TEATRO GOBETTI

DOLORE SOTTO CHIAVE / SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO

12 BACI SULLA BOCCA

I DUE GEMELLI

LA LETTERA

DA LONTANO

FONDERIE LIMONE DI MONCALIERI

BALASSO FA RUZANTE

MIRACOLI METROPOLITANI

LA TEMPESTA

ANTONIO E CLEOPATRA



I biglietti in promozione saranno acquistabili sia online sia presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino presso il Teatro Carignano che, per l’occasione, farà un’apertura straordinaria venerdì 26 novembre dalle 10 alle 19. La promozione sarà valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.



