Asterisco al liceo Cavour: la polemica non si spegne, "scendono in campo" anche Dante, Petrarca e Boccaccio

‘’In questo momento la storia della lingua Italiana rischia di essere umiliata dall’ultima trovata del politicamente corretto’’ - dichiarano in una nota i militanti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia - ‘’Davanti a scelte come questa, che storpiano la lingua italiana, in nome di finte battaglie per la parità dei generi, i padri fondatori della nostra lingua, come Dante, Petrarca e Boccaccio, si rivoltano nella tomba. Riteniamo inaccettabili simili iniziative, per di più in un liceo classico. - continuano - ‘’ Il primo passo per raggiungere una vera uguaglianza è quello che porta a riconoscere le differenze fra i due sessi, con le proprie caratteristiche e specificità, rispettando e valorizzando le identità di ognuno, senza nascondersi dietro folli asterischi’’, concludono.

Sulla questione è intervenuto anche il Popolo della Famiglia, con una nota firmata da Cristina Zaccanti e da altri operatori della scuola: "Ci chiediamo se la decisione da Voi assunta non potrebbe essere legittimamente adottata anche dai giovani studenti e studentesse (non useremo mai un segno che ne annulla l’identità e la dignità!) qualora decidessero di non considerare le desinenze dei sostantivi della lingua greca e latina, che, ci auguriamo, non provvederete a neutralizzare. Come la metterete allora con la prevedibile legittima pretesa di giovani che, come già anticipava Platone, avranno assunto il controllo della situazione e valuteranno loro le proprie traduzioni in cui avranno decretato a personale arbitrio così sia giusto o sbagliato? Procedendo in questa direzione non correremo il rischio che la scuola italiana vada davvero alla deriva al punto da rendere irrilevante ogni apprendimento, a partire da quello delle minime norme grammaticali".