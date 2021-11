Oltre il TFF: tutti gli eventi culturali in città per il fine settimana

Si apre un altro weekend di cultura e spettacoli a Torino. Capofila indiscusso sarà il Torino Film Festival che da questa sera, venerdì 26 novembre, al 4 dicembre animerà le principali sale cinematografiche della capitale sabauda e non solo. Non meno importanti saranno però le sfilate di moda, il Torino Music Forum e tanto tanto teatro che questo fine settimana apre un ricco ventaglio di proposte.

Ecco allora alcune delle iniziative che abbiamo selezionato

MOSTRE ED EVENTI

Eva Rapoport - Mao

Il MAO di Torino, in occasione dei TOASEAN Culture Days 2021, ospita la mostra fotografica di Eva Rapoport “Credere con il corpo nel Sud-est asiatico.” Visitabile dal 27 novembre al 1 maggio 2022, racconta, attraverso una serie di 20 immagini, cinque casi di interazioni fisiche con mondi invisibili.

Info: www.maotorino.it

Hoas - Lingotto Fiere

Fino a domenica 28 novembre

Riportare a Torino la moda puntando sulla chiave green. Questo è l’obiettivo degli organizzatori di Hoas, History of stile. La quattro giorni che animerà il padiglione 1 del Lingotto Fiere con sfilate, laboratori, incontri con personalità dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cucina.

Info: www.hoas.it

Mangroove - Org Cult

Un foresta dispotica dove al posto delle piante ci sono microfoni che quasi minacciosi aspettano di ascoltare le voci del pubblico per poi registrarle e rilanciarle in loop all’interno delle Org Torino. “Mangroove” è l’opera inaugurata ieri da Davide Boosta Dileo e che resterà fruibile al pubblico come opera permanente

Info: www.ogrtorino.it

Magico Bus Elettrico - Catello di Rivoli

Sabato 27 novembre

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea appuntamento con il Magico Bus Elettrico. A bordo lo scrittore Gianluigi Ricuperati, l’artista Elisa Sighicelli, gli autori Enrico Remmert, che leggerà un estratto dalla sua raccolta di racconti La guerra dei Murazzi, e Piero Negri Scaglione che leggerà brani dal suo libro dedicato a Sergio Leone.

Info: www.castellodirivoli.org

CONCERTI

Torino Music Forum

Fino al 4 dicembre

Durante il Torino Film Festival diversi club, locali e circoli di Torino riuniti in una grande rassegna avente il cinema, i musical e le colonne sonore come tema centrale, in un percorso che è anche uno strumento di valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Più di 40 artisti coinvolti in 8 diverse location per una programmazione che va dal jazz alla musica classica, dalle sonorizzazioni all’electro swing, dalla danza contemporanea alla musica elettronica.

Info: www.torinofilmfest.org ;www.artcommissiontorino.it/musicforum

Folk Club

Sabato 27 novembre ore 21.30

Si intitola Argon, come il diciottesimo elemento della tavola periodica, il decimo album di inediti di Michele Gazich, cantautore e violinista di fama internazionale, già al fianco di songwriters come Mary Gauthier, Eric Andersen, Michelle Shocked, e Mark Olson. Il cantautore sarà ospite del Folkcluv per il suo concerto dedicato a Primo Levi.

Info: www.folkclub.it - +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it

TEATRO

CHE SI TROVINO MALE

Sabato 27 novembre, ore 19

Spettacolo di Giulia Angeloni con regia di Francesca Cassottana. Roma anni ’60. Una giovane maestra di una classe di borgata si inoltra in un villaggio di baracche per cercare le bambine che non si presentano a scuola. Scopre così un’umanità ai margini della società e intraprende con le sue alunne un nuovo modo di fare scuola, in cui scambio e apprendimento sono reciproci.

INFO: Bellarte, via Bellardi 116, fertiliterreniteatro.com

NESSUNO FACEVA CASO AI SUOI OCCHI

Sabato 27 novembre, ore 20.45

L’acrobata aerea Elisa Mutto darà corpo alle emozioni per l’ultimo appuntamento 2021 della stagione Solo in teatro. Una riflessione sulla nostra identità più profonda che partirà dalla danza aerea e a terra di Elisa, figlia d’arte e artista della compagnia blucinQue.

INFO: Teatro Café Muller, www.cirkovertigo.com

DANTE FRA LE FIAMME E LE STELLE

Sabato 27 ore 20.45 e Domenica 28 novembre ore 16.30

Fino al 5 dicembre, in scena il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti. Di e con Matthias Martelli, regia di Emiliano Bronzino e la consulenza storica di Alessandro Barbero.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, www.casateatroragazzi.it

E SE FACESSIMO UN GIOCO?

Sabato 27 novembre, ore 21

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia torinese Ipti – Il Piccolo Teatro Instabile, debutta in prima assoluta. L'opera è liberamente ispirata a una recente e celebre commedia cinematografica italiana di grande successo.

INFO: Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/C

CENA D'ADDIO

Sabato 27 novembre, ore 21

Coproduzione firmata Fondazione Via Maestra, Compagni di Viaggio e Onda Larsen. Si tratta di un testo scritto da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, autori del fortunato “Le prenom” conosciuto in Italia come “Cena tra amici”, che ha riscosso successo sia in teatro sia al cinema. La regia è firmata da Andrea Borini e sul palco salgono Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis.

INFO: Teatro Concordia, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

SALA SCICLUNA

Domenica 28 novembre, ore 15.30 e 20.30

Lo spazio polivalente di Barriera di Milano accoglie la nona edizione del progetto “Scambi di luce”, in collaborazione con Vol.To. Alle 15.30 presentazione del testo Brezza venti, con la lettura di poesie e il racconto dei progetti realizzati dal 2001 a oggi. Alle 20.30 “Aria”, performance teatrale nata dalla collaborazione tra La Brezza, alcune persone inserite in percorsi alternativi al carcere, la Gipsy Musical Academy di Torino e la cantautrice Anna Castiglia. Regia di Stefania Rosso della compagnia Liberipensatori “Paul Valéry”.

INFO: Sala Scicluna, via Martorelli 78, www.nuovecosmogonieteatro.com

DISNEY MUSICAL

Domenica 28 novembre, ore 19

La magia della grande animazione Disney in un concerto indimenticabile. Quest'anno il repertorio si arricchisce inoltre delle colonne sonore dei film Pixar.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, www.teatrosuperga.it