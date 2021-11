Nichelino decide la proroga dei dehors temporanei sino a fine anno

Con l'ordinanza n. 335 firmata dal sindaco Giampiero Tolardo, a Nichelino è stata prorogata sino alla fine dell'anno l’occupazione del suolo pubblico con l’installazione di dehors temporanei.

Un aiuto per attività e commercio locale

Una decisione fatta per venire incontro alle attività e al commercio locale, colpiti duramente nei mesi scorsi da chiusure, zone rosse e restrizioni imposte dalla pandemia. Tale proroga è automatica per coloro che sono autorizzati ai sensi della precedente ordinanza (la n. 123 del 26/04/2021) e lascia ancora la possibilità di installare dehors esterni nuovi fino alla data del 31 dicembre 2021: sarà necessario contattare l’ufficio suap del Comune di Nichelino, in piazza Camandona, per la presentazione della relativa istanza.

Danni subiti dal maltempo: si può ancora presentare la domanda

L'Amministrazione ha ricordato che è ancora possibile, grazie al bando emesso dalla Regione Piemonte, sia le famiglie che gli operatori economici che hanno subito danni dagli eventi metereologici verificatisi nel biennio 2019-2020, hanno ancora la possibilità di presentare domanda al Comune.