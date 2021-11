Aggrediscono e picchiano le compagne in gravidanza, i carabinieri fanno finire l'incubo delle due donne

Intorno alle 3 di notte, in via Venaria, quartiere Lucento, i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti per arrestare un uomo di 25 anni per maltrattamenti.

L’uomo al culmine di una lite e scaturita per motivi passionali in strada è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre schiaffeggiava la convivente di 20 anni, al primo mese gravidanza, dopo averle rubato il telefono cellulare e averle impedito di chiamare i soccorsi. La donna ha raccontato di subire simili condotte violente da mesi. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria. Ha riportato contusioni multiple giudicate guaribili in sette giorni.

A Collegno, invece, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti un trentasettenne. Sabato notte, l’uomo in stato di ebrezza alcolica, durante un litigio per futili motivi ha aggredito e schiaffeggiato la convivente in gravidanza. La vittima è riuscita a chiamare il 112 e a chiamare i soccorsi. Il tempestivo arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio. L’uomo ha anche minacciato con un coltello la donna davanti ai carabinieri. Carabinieri sono riusciti a disarmare l’aggressore e arrestarlo. La donna è stata accompagnata all’ospedale San Luigi di Orbassano ora è stata riscontrata una lesione giudicate 15 giorni attivato il codice rosso.