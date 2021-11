Oltre un milione di euro per rimettere a posto le strade collinari di Moncalieri

Cinque anni fa, in questi giorni, l'alluvione metteva in ginocchio Moncalieri: strade allagate, case invase dall'acqua, cittadini portati via con i gommoni. Oggi, con l'arrivo della stagione invernale, che significa maltempo e piogge, il Comune - dopo aver messo in atto una serie di azioni nel corso degli anni per prevenire il rischio di nuove esondazioni - mette in sicurezza l'area collinare della città dal rischio frane.

Oltre un milione di euro di investimento

I punti a rischio sono molti. Strada Castelvecchio e strada Costalunga, molto tortuose, hanno avuto diversi problemi nel recente passato, con l'Amministrazione costretta a limitare il transito ai mezzi pesanti. Ed allora si è deciso di investire una cifra importante, un milione e 100 mila euro, per mettere a posto le due strade collinari di Moncalieri.

L'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Ferrero, ha spiegato in cosa consistono gli interventi previsti: "I lavori saranno mirati al consolidamento della strada e dei versanti della collina, con la demolizione delle strutture non sicure". Si vuole evitare ogni rischio, insomma, ora che si sta entrando nel periodo climaticamente più difficile, per evitare di pagare poi le conseguenze di eventuali smottamenti o crolli, nel caso di piogge abbondanti.