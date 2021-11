Il 'ponte nuovo' di Moncalieri ha bisogno di altri lavori: interventi di rinforzo ai piloni centrali

Se le code alla rotonda Maroncelli (complice il cantiere Iren a seguito della rottura di un grosso tubo del teleriscaldamento) sono la 'novità' degli ultimi dieci giorni, rallentando l'arrivo di residenti e lavoratori a Moncalieri, da mesi la circolazione sul 'ponte nuovo' continua ad essere a singhiozzo.

Tutta colpa dei lavori in corso lungo via Martiri per la messa in sicurezza. Oltre al rinforzo sulle spalle laterali, interventi che dovrebbero terminare con la fine di novembre, negli ultimi giorni è emersa la necessità di un intervento anche nei piloni centrali di sostegno. Nulla di preoccupante, ma le analisi della struttura complessiva hanno consigliato a tecnici e Comune di Moncalieri di affrontare questo nuovo intervento, per non trovarsi in situazione di criticità fra qualche anno.

Il costo previsto è di circa un milione e mezzo di euro e i lavori dovrebbero partire a inizio 2022. Gli interventi non porteranno comunque alla chiusura totale della circolazione ma si andrà avanti con la carreggiata ristretta, così come avviene adesso.