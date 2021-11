Asili nido: aumenta l'orario, ma non le tariffe per le famiglie. Ecco i 17 Comuni coinvolti nel Torinese

Sono 61 i Comuni piemontesi che potranno prolungare l’orario di apertura dei propri asili nido comunali mantenendo invariate le tariffe. È il risultato della misura, presentata nel mese di luglio e attiva per l’anno scolastico 2021/22, promossa dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino che ha investito 12 milioni di euro. “Una misura che ho fortemente voluto per venire incontro agli amministratori che lavorano ogni giorno per mantenere i servizi sui propri territori, ma anche per dare un supporto alle famiglie, all’occupazione femminile e alla natalità”. L’andamento della curva demografica è decisamente preoccupante e rende evidente che si devono attuare politiche di supporto all’inversione del dato. Ampliare gli orari significa supportare sia le madri lavoratrici sia incrementare l’occupazione femminile (perché si aumenta il numero di educatrici necessarie), ma anche non gravare sulle casse comunali calmierando le tariffe grazie al contributo regionale”.