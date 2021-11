Premio Alessandro Marena: così si conclude la quarta edizione di "The Upcoming Art"

Si conclude martedì 30 novembre con l’assegnazione del Premio Alessandro Marena (alle 18 presso via dei Mille, 40A) la quarta edizione del progetto The Upcoming Art proposto dall’Associazione Alessandro Marena e inaugurato lo scorso 3 novembre.

Il Premio Alessandro Marena sarà assegnato da una giuria presieduta dalla fondatrice dell’Associazione, Franca Pastore Trossello Marena e composta dal direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti Edoardo Di Mauro, il consulente per l'arte, ideatore e organizzatore di mostre, fiere ed eventi (The Others e The Phair) Roberto Casiraghi, l’editore Alberto Parini, i galleristi Davide Paludetto e Rino Costa, l’artista Paolo Grassino.

Alle ore 17, prima della proclamazione del vincitore, si svolge un momento di dibattito tra giuria, artisti e pubblico, una conversazione formativa dal titolo Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per artisti emergenti, occasione per gli studenti per cogliere indicazioni e punti di vista differenti sulla carriera dell’artista professionista e comprendere quali siano i passi necessari all’avviamento della loro attività espositiva, per calare le nozioni apprese “sui banchi” nel contesto dei circuiti di promozione dell’arte.