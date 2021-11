Zerocalcare torna a Torino per la sua serie “Strappare lungo i bordi”

Domani, martedì 30 novembre, il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, tornerà a Torino dopo la recente esperienza del Salone del Libro. Questa volta ci torna per un doppio appuntamento.

Alle ore 17.30 per l’incontro del Collettivo Universitario “Break out” sarà al Campus Einaudi per una chiacchierata sul nuovo libro e sulla serie tv Netflix “Strappare lungo i bordi” e alle 21 sarà al Centro Sociale Askatasuna, in corso Regina 47, per la presentazione e la proiezione della stessa serie.

Autore di diversi fumetti che vedono protagonista il suo alter ego, uscirà con il suo libro edito da BAO Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia ed è reduce dal successo della sua serie su Netflix.