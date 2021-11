Moncalieri, principio d'incendio in una palazzina di via Saluzzo: rischio evacuazione, poi la paura rientra

Moncalieri, principio d'incendio in una palazzina di via Saluzzo: poi la paura rientra

E' stata una domenica di paura quella di ieri, 28 novembre, per alcune famiglie di Moncalieri residenti in via Saluzzo. Il principio di incendio a un contatore dell’energia elettrica ha creato momenti di panico.

Un corto circuito che ha provocato molto fumo, invadendo le scale del condominio, con alcuni residenti scesi subito in strada temendo che si potesse sviluppare un grosso roso: apprensione, in particolare, per un disabile presente nell'edificio.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorsi ha però subito circoscritto il problema e dopo un paio d'ore tutti i residenti sono rientrati nella palazzina, con la situazione tornata tranquilla.