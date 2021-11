Sei adolescenti rapinano e poi minacciano un ragazzo a Porta Nuova: fermati a bordo treno e denunciati

Tre arrestati, 17 indagati, 4.317 persone controllate, di cui 863 persone con precedenti. 270 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio. 74 i servizi di vigilanza a bordo di 164 treni, 17 lungo linea e 37 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 22 al 28 novembre 2021, del Compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale di polizia, con l'impiego di pattuglie nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno, in particolare nella provincia di Torino: Torino Lingotto, Bussoleno, Susa e Rivarolo Canavese; nella provincia di Cuneo: Bra, Mondovì e Fossano.

A Torino Porta Nuova un minorenne egiziano è stato arrestato dagli agenti Polfer in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile, emesso la scorsa settimana dalla Corte D’Appello di Torino, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.