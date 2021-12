Gtt sostituisce gli autisti senza Green Pass: da domani più bus su 15 linee

Grazie al completamento del piano assunzioni l'azienda di corso Turati avrà un incremento di oltre 70 turni in più nei giorni feriali da lunedì a venerdì , a cui se ne aggiungono 38 nei sabati e nei festivi. E più passaggi di bus equivalgono quindi alla diminuzione dei tempi d'attesa per i passeggeri .

Potenziate 8, 11, 30 e altre linee

In totale sono state potenziate una quindicina di linee tra cui la 8 (piazza Mochino a San Mauro - via Ventimiglia), l'11 (via Leopardi a Venaria - corso Stati Uniti), il tram 13 (piazza Campanella/Gran Madre), il 30 (via Gozzano a Chieri - corso San Maurizio), il 56 (corso Tirreno a Grugliasco - Largo Tabacchi) e il 68 (via Cafasso - via Frejus).

Più frequenza anche in vista delle festività natalizie, così da raggiungere con i mezzi pubblici il centro città, dove il parcheggio si pagherà anche all'Immacolata, il 12 e 19 dicembre.