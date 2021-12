Portici di via Nizza una galleria d'arte a cielo aperto? Stanziati 80mila euro per pulire e riqualificare

80 mila euro per la riqualificazione di via Nizza guardando anche a un futuro Museo di arte moderna all’aperto. Questa è la somma già stanziata per il progetto presentato dal Comitato di via Nizza per dare nuovo respiro e slancio alle attività economiche del portici di via Nizza, troppo spesso in stato di abbandono.

Un’iniziativa che prevede in primis il rifacimento dell’impianto elettrico, la pulizia e l’imbiancamento dei muri per poi passare alla parte di hub culturale: un installazione di video proiettori e pannelli per creare una galleria di arte moderna a cielo aperto. “In questo modo si illuminerebbero l’interno dei portici, portando luce e quindi allontanando il degrado e la delinquenza” spiegano dal Comitato.

Nella parte pedonale, l'idea sarebbe poi di utilizzare strutture in legno e cavalletti come galleria diurna di giovani artisti per manifestazioni d’arte.

Tutto questo ha bisogno di coordinamento: una partenership tra Comune, contrada e Comitato Portici di via Nizza. Quest’ultimo si occuperebbe della gestione degli spazi con una struttura con uffici del comitato e relazionarsi con chi volesse esporre. L’ex assessore Giusta e l’ex presidente Ricca avevano a tal proposito individuato nel piazzale dei giardinetti di fronte ai portici, un'area ideale per posizionare un container come punto informazioni.

Il finanziamento è ora in pancia alla Fondazione Contrada con cui è stato avviato il progetto. "I soldi sono stanziati - spiega il coordinatore Enrico Foietta - attendono di essere sbloccati".

“Il progetto era già stato approvato con la precedente Amministrazione - conferma il presidente della 8 Massimiliano Miano - sarà portato avanti con questa-. Adesso è importante che quegli 80 mila euro restino lì per la riqualificazione di via Nizza”.