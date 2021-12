Nichelino, materna Anna Frank al gelo: la rabbia dei genitori, poi i termosifoni tornano a funzionare

In questi giorni di freddo intenso non trovare il tepore e il calore di termosifoni accesi ha fatto andare su tutte le furie i genitori dei bimbi che a Nichelino frequentano la materna Anna Frank di via Carducci.

I caloriferi erano risultati spenti nella prima mattina di ieri e le famiglie hanno protestato per il clima rigido all’interno delle aule. Alcuni hanno subito riportato a casa i figli.

Il problema in un componente dell’impianto caldaie, sostituito dai tecnici inviati dal Comune (subissato di richieste di intervento), ha poi permesso ai termosifoni di tornare a funzionare già prima delle 9. Ma senza per questo placare le polemiche.