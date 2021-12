Tangenziale Est di Torino: Chieri e altri 25 sindaci scrivono a Lo Russo perché si impegni al completamento

Una lettera firmata da 26 sindaci del territorio, con la richiesta al nuovo Sindaco Metropolitano, Stefano Lo Russo, di compiere passi avanti per quanto riguarda la Tangenziale Est.



È stata spedito pochi giorni fa il documento che, oltre al Comune di Chieri, vede coinvolti anche i primi cittadini di altri 25 paesi della zona. E che all'interno contiene la richiesta al collega torinese di " farsi promotore di un tavolo di lavoro e confronto tra CMTo, Regione Piemonte e Comuni interessati, per riprendere la discussione sul progetto della TangEst e sulle eventuali alternative ".





Il riferimento è ai due ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale del Piemonte a metà luglio, proprio sul tema del completamento della tangenziale di Torino. Due ordini che impegnavano l'istituzione ad attivarsi presso il Governo e per il completamento dell’anello