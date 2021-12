Colpo in banca a Milano come nella Casa di Carta: tre arresti a Torino. Sotto le piastrelle c'erano 56mila euro in contanti [VIDEO]

I fatti risalgono al 22 settembre scorso, a Milano. È lì che alcuni rapinatori, minacciando i presenti con una pistola, hanno rapinato una banca di via Rismondo. Mezzora di paura, con due uomini che hanno preso in ostaggio clienti e dipendenti, facendosi consegnare circa a 320mila euro prima di scappare con il bottino a bordo di un'auto guidata da una donna che era rimasta all'esterno ad attenderli.





Da quel momento sono scattate le indagini che hanno portato la Sezione antirapina della squadra mobile di Torino, nelle scorse ore, all'arresto di tre persone a Torino, sospettati di essere i rapinatori "in trasferta". Si tratta di due uomini pluripregiudicati: M.G. di 48 anni e C.R. di 73. Uno era già detenuto in carcere, mentre l'altro è stato sorpreso presso la propria abitazione, così come S.E., la donna di 53 anni ritenuta l'autista e messa ai domiciliari.Dalle indagini sono emersi indizi piuttosto gravi nei loro confronti. Ma la donna e il 48enne erano anche volti già noti visto che lo scorso 2 novembre (insieme a un altro pluripregiudicato torinese, C.C. di 47 anni), avevano messo a segno un'altra rapina, questa volta ai danni di una banca di via Salvo d’Acquisto 4. Rapinatori con il gusto per le serie Tv, visto che tra di loro - si è scoperto con gli accertamenti - erano soliti chiamarsi “Il Professore” ed “Helsinki” come accade ne "La casa di carta".