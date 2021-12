Mascherine all'aperto, primo giorno "di rodaggio" e controlli ordinari a Porta Palazzo [FOTO]

Prima prova superata

In attesa di affrontare circostanze ben più affollate e rischi di assembramento ben più alti durante la giornata clou di sabato, la prova del giovedì risulta superata abbastanza agevolmente, anche se in molti - sia tra clienti che tra commercianti - hanno comunque indossato la mascherina in modo non corretto sotto al naso o al mento; solo in rari casi, invece, non è stata indossata.