Dopo 20 anni la Pietra filosofale riporta Harry Potter al cinema: dall'8 al 12 dicembre anche a Torino

Sono passati 20 anni, eppure è un incantesimo che continua a funzionare perfettamente, coinvolgendo sempre più generazioni. È quello di Harry Potter e della sua Pietra filosofale, che nel 2001 spalancò le porte del successo cinematografico alla serie nata dalla penna di J.K. Rowling.



E dall’8 al 12 dicembre, per festeggiare la ricorrenza, la pellicola torna nelle sale cinematografiche dove tutto è iniziato prima del passa parola che per due decenni si è poi sviluppato attraverso dvd e streaming.



Il film, diretto da Chris Columbus, vede protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, diventati poi vere icone nel mondo dei cosiddetti "Potterhead" (gli appassionati di Hogwarts e dintorni). Così come Maggie Smith (la mitica professoressa McGranitt), Alan Rickman, amatissimo e compianto per la sua interpretazione struggente di Severus Piton, fino a Richard Harris, che interpreta Albus Silente.