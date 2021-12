“Tu l’hai fatto?. Volontariato, un vaccino universale"

Sensibilità. È una parola chiave per il mondo del Volontariato, nonché la parola chiave che il Centro Servizi per il Volontariato ha scelto per rilanciare la sua immagine sul territorio con una nuova campagna pubblicitaria a Torino e provincia, rivolta a tutti coloro che sono interessati a intraprendere un percorso nel sociale e nel Terzo settore. Questa campagna, però, è in modo particolare rivolta ai giovani, perché risulta sempre più necessario un ricambio generazionale e un rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

La campagna ha previsto una prima fase preliminare con il lancio di un teaser, ovvero una sola immagine accompagnata dal solo testo “Tu l’hai fatto?” e nessun altro indizio o spiegazione. La domanda aperta, senza che l’immagine offrisse indizi sul tema in oggetto, si è proposta l’intento di creare curiosità nella cittadinanza e attirare l’attenzione, domandandosi: “Che cosa?”. A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del teaser, è stata poi rilasciata una seconda immagine a partire dalla stessa domanda precedentemente lasciata in sospeso, accompagnata dallo slogan “Volontariato: vaccino universale”, con una call to action a contattare direttamente il Centro Servizi per il Volontariato per ricevere maggiori informazioni e orientamento su come attivare percorsi nel mondo del Volontariato.