Tentato omicidio e rapina aggravata. Sono i reati contestati al 18enne che lunedì, insieme a un complice di 16 anni, ha rapinato la farmacia comunale di corso Vercelli, dove è rimasto ferito il brigadiere Maurizio Sabbatino, intervenuto per sventare il colpo e accoltellato a torace e gamba.

Dopo l’udienza di convalida del fermo, per il giovane, che come il suo complice si era poi costituito ai carabinieri, è stata decisa la misura cautelare in carcere.