Lavorare senza stipendio o con paghe da fame: il Banksy di Torino mette alla gogna l'occupazione sottopagata

"Il lavoro i primi mesi non sarà retribuito". "500 euro di rimborso mensile per lavorare da lunedì a domenica nella fascia oraria 8-21". "10 cent per ogni parola per un massimo di 50 cent ad articolo". Accendono i riflettori sulla questione dell'occupazione sottopagata in Italia gli ultimi lavori del Banksy di Torino, che ha affisso in queste ore i suoi manifesti nel capoluogo piemontese e a Milano. Locandine che riproducono inserzioni diffuse da alcune aziende italiane, dove si parla appunto di zero stipendio per turni di lavoro spesso massacranti.