TFF39, nel futuro di Giuseppe Piccioni un film a Torino? “Perché no?” (VIDEO)

Sarà l’attrice Margherita Buy a consegnare il Premio Adriana Prolo, fondatrice del Museo del Cinema, a Giuseppe Piccioni al Cinema Massimo.

Lontano dalle committente ma sempre vicino al pubblico, il regista ha diretto Margherita Buy nella pellicola Fuori dal Mondo che sarà proiettato sempre questa sera al termine della premiazione.

“Felice di consegnarlo perché considerato una persona di grandissimo spessore e di sensibilità soprattutto nei confronti dei personaggi femminili ma con la leggerezza che lo contraddistingue. Fuori dal mondo è stato per me un film importantissimo. Si merita questo premio” è il commento dell’attrice.

“Mi sorprende ancora che ci sia qualcosa che mi suggerisce idea più ricca di questa esperienza - dice il regista - non mi riconosco nell’idea di una malinconia spicciola. Per quanto io ami stare al cinema cerco di riuscire a essere personale cercando un pubblico non il pubblico in generale. Con Margherita abbiamo fatto un percorso insieme e siamo molto amici.

Il riconoscimento sarà consegnato questa sera al Cinema Massimo alle ore 20.15, Sala 3.