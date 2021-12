Figurine e borse di studio: il regalo di Natale di Insuperabili e Topps con Chiellini protagonista [VIDEO]

A consegnare i regali è stato il capitano della Juventus (e degli Insuperabili, ndr) Giorgio Chiellini , testimonial di lungo corso, sempre pronto a donare un po' del proprio tempo e del proprio carisma a una causa a cui ha dimostrato di tenere molto: “ Sono capitano di questi ragazzi - ha raccontato – da molto prima che lo diventassi nella Juve e la partnership con Topps ci rende davvero orgogliosi. Negli ultimi anni il progetto è cresciuto tantissimo: passare del tempo qui e poter dare una mano è sempre una grande gioia e sono convinto che questi splendidi regali, oltretutto vicino al Natale, faranno felici tanti ragazzi; in primavera, se le condizioni lo permetteranno, come ogni anno farò anche un allenamento con loro ”. Il giocatore, ai microfoni di Sky Sport, ha anche detto la sua sul caso plusvalenze: “ Quando si parla di Juventus - ha dichiarato - viene tutto amplificato, Il nostro compito è stare uniti e darci una mano l'uno con l'altro in un momento delicato ”.

Per Insuperabili si tratta di un ulteriore tassello verso un ingresso a 360° nel “pianeta calcio”: “La partnership con Topps - ha sottolineato il presidente e fondatore Davide Leonardi – ci permetterà di crescere ancora e le figurine, per gli appassionati di calcio di tutte le generazioni, rappresentano qualcosa di bellissimo. Tutto ciò che fa parte di questo sport non può far altro che migliorare Insuperabili, speriamo di poter vedere prima o poi i nostri atleti su quelle stesse figurine: se tra 10 anni riusciremo a raggiungere questo traguardo, così come è successo per il calcio femminile, vorrà dire che tutto il movimento avrà raggiunto una consapevolezza importante”.