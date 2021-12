Borgaro, oggi pomeriggio il concerto del coro gospel Anno Domini

Per chi ama il gospel è un'occasione da non mancare. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 dicembre, alle ore 17.30, in piazza della Repubblica a Borgaro è in programma il concerto gospel di Anno Domini, il coro fondato nel 1993 da Aurelio Pitino, che si avvicina a grandi passi a festeggiare il trentennale.

Nel corso di questi anni sono state innumerevoli le occasioni di farsi conoscere da parte di chi usa il canto ed il gospel per diffondere la parola di Dio in musica. Hanno suonato per tre Papi, si sono esibiti con fuoriclasse assoluto come Andrea Bocelli, sono stati ospiti anche in programmi televisivi, sono protagonisti di due eventi annuali: il Gospel Jubilee Festival e l'Anno Domini Multifestival. Non si sono mai fermati, insomma, tranne l'anno scorso a causa della pandemia.

Ma quest'anno, nel periodo delle feste, tornano ad allietare il pubblico con le loro esibizioni: "Dopo l'edizione virtuale del 2020, quest'anno si torna fortunatamente in presenza - ha sottolineato il direttore Aurelio Pitino - naturalmente sarà tutto in un formato ridotto e con le limitazioni imposte dall'emergenza Covid, ma è un segnale di ripartenza che abbiamo voluto cogliere".

E, proprio a testimoniare che questa è un'edizione speciale, il coro gospel Anno Domini ha deciso di cambiare il colore della tunica quest'anno, passando dal tradizionale blu e giallo all'amaranto e blu: "Abbiamo voluto dare un segnale con questa novità, di rinnovata speranza nella vita, per un nuovo inizio dopo i tanti mesi difficili dovuti al coronavirus", ha spiegato Aurelio Pitino.

L'appuntamento è oggi pomeriggio in piazza della Repubblica a Borgaro, con ingresso libero, mentre per chi è residente a Torino il giorno da segnare con il circoletto rosso sul calendario è il 28 dicembre, quando il coro gospel Anno Domini si esibirà al Teatro Agnelli.