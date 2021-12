Auser cerca aziende per il servizio di Pulmino Amico a supporto di anziani e disabili

L’obiettivo generale di Auser Volontariato Torino è rivolto al conseguimento del benessere generale dei soggetti anziani spesso abbandonati a loro stessi. I servizi spaziano dall’assistenza domiciliare leggera, ai trasporti protetti, passando per i servizi di tregua e la partecipazione ai centri d’incontro per la terza età.

Auser vuole diffondere una cultura di sostegno e supporto della terza età grazie al sostegno ed all’aiuto di volontari giovani e meno giovani. Per fare ciò Auser Volontariato Torino ha urgente bisogno di incrementare la propria dotazione di automobili con lo scopo di garantire il servizio di trasporto sociale agli anziani e ai cittadini diversamente abili del nostro territorio, da e per strutture medico/sanitarie. Tale servizio, non deve intendersi come un “trasporto taxi”, ma come l’occasione per il volontario di stabilire una relazione con la “persona”, attraverso il proprio sostegno.

Le richieste di questa importante attività, gestita attraverso il volontariato, sono crescenti e per tale ragione Auser ha aderito al progetto Pulmino Amico finalizzato alla consegna di un nuovo mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato. Il progetto per potersi concretizzare ha bisogno del sostegno delle aziende del territorio. Tra esse, quelle che sceglieranno di sostenere questo progetto di utilità sociale potranno fare pubblicità del proprio marchio e nel contempo faranno una scelta etica con un investimento che sostiene il sociale nel proprio territorio attraverso un intervento che rientra nei programmi delle istituzioni locali. Il mezzo sarà affidato ad Auser in comodato gratuito, attrezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla gestione delle spese.

“Avere un mezzo attrezzato per il trasporto è un’opportunità eccezionale – specifica il Presidente Elio Canavesio – perché ci permette di dare risposta alle nostre tante esigenze sul territorio di Torino. Il mezzo, infatti, si occuperà del trasporto di quei cittadini che ogni giorno necessitano di aiuto nei loro spostamenti: per la visita medica, per il prelievo di sangue o le quotidiane esigenze personali. Quello del trasporto protetto è un servizio fondamentale che contribuisce al diritto alla mobilità dei cittadini più bisognosi”.