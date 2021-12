Nichelino ricorda Bruno Santino, una delle sette vittime della tragedia Thyssen

Oggi, lunedì 6 dicembre, è il 14° anniversario della tragedia Thyssen. Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre del 2007 scoppiò un grosso incendio nell'acciaieria torinese nel quale morirono sette operai: Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino.

Nichelino ricorda il suo concittadino

L’amministrazione comunale di Nichelino ha voluto onorare la memoria del suo concittadino tragicamente e prematuramente scomparso, intitolando in suo onore un giardino della memoria in via Del Pascolo. Se fosse ancora vivo, adesso Bruno Santino avrebbe 40 anni, invece i suoi cari da allora possono solo ricordarlo con affetto e commozione, non avendolo accanto a loro.

La dicitura sulla targa posta all’inizio del parco rende onore a un cittadino di Nichelino perito mentre stava facendo il proprio dovere: “In memoria di Bruno Santino, eroe del lavoro, che con coraggio ha dato la vita per i suoi colleghi”. Un dramma che aspetta ancora giustizia, come hanno ricordato stamattina al Monumentale alcune mamme delle vittime nella cerimonia di anniversario.

"Il dramma di quel terribile giorno di dicembre resta impresso nella memoria di tutti noi - ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo - A questo giovane ragazzo, che insieme ai suoi colleghi ha sacrificato la vita per il lavoro, dedichiamo il nostro cordoglio e il nostro ricordo".

Verzola: "Ancora troppe le morti sul lavoro"

"Questa enorme tragedia – ha dichiarato l’assessore al Lavoro del Comune di Nichelino Fiodor Verzola – mantiene viva insieme alla memoria anche la necessità di trovare risposte alla fondamentale questione della sicurezza sul lavoro; perché oggi le morti sul lavoro sono ancora troppe. Ed è essenziale impegnarsi e investire concretamente sulla sicurezza e sulla salvaguardia dei lavoratori".

Domani, 7 dicembre, il Sindaco Tolardo e l’Assessore Verzola saranno al “Giardino Bruno Santino” di Stupinigi alle ore 16, per commemorare la memoria del loro concittadino scomparso.