Dopo 14 anni tornano le luci di Natale in via Lanzo: "Volevamo dare un segnale ai commercianti"

Dopo 14 anni di attesa, via Lanzo torna a vivere l'atmosfera natalizia: sono tornate le luci di Natale a illuminare una via in ginocchio a causa della vicinanza con il cantiere infinito della Torino-Ceres.

Un risultato reso possibile dallo sforzo della Circoscrizione 5, che tramite una variazione di bilancio ha deciso di concentrare risorse sul Natale, per dare un segnale al tessuto commerciale di via Lanzo.

"Questi commercianti non avevano associazioni di via, erano sfiduciati dalle istituzioni e non collaboravano tra loro: per noi sono diventati una priorità. Grazie all'ottimo lavoro fatto in Giunta e in maggioranza siamo riusciti a a trovare una soluzione" spiega Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5. Ed ecco che il Natale e quell'unione ritrovata hanno creato una magia e un clima in grado di riportare le luci in via Lanzo: "Noi della Circoscrizione abbiamo messo dieci filari di luci, i commercianti altri 14. Si sono compattati e hanno anche deciso di costituirsi poi in un'associazione di via" afferma soddisfatta Ventra.

"Da quattordici anni mancavano le luci di Natale in via Lanzo. Dopo un mese eccoci qua. Grazie ai nostri coordinatori e al nostro gruppo di fdi in circoscrizione 5 che hanno lavorato con i commercianti per riportare un po’ di luce proprio qui" è il commento di Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia.