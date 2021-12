Il Natale della Circoscrizione 7 sarà un “inCanto” con cori e teatro

Dopo un anno forzatamente online a causa della pandemia torna “NatalinCanto”, il tradizionale appuntamento culturale natalizio organizzato dalla Circoscrizione 7 di Torino. L'edizione 2021 prevede 11 spettacoli sparsi a ingresso gratuito (con “super green pass”) su tutto il territorio tra centri d'incontro e parrocchie.

Il programma tra cori e teatro

In particolare, la rassegna propone cori e teatro: tra i protagonisti del tabellone ci saranno SIEM – coro “Il Trillo”, Artisti Lirici Tamagno, coro “Si fa soul singers”, associazione culturale Tekhne, coro “Contessa 'd Mirafiur e 'l so seguit”, coro “Amat deus”, associazione Flacara, Rosamystica Ensemble Vocale Exophir e coro “Francesco Verniero”. Le location saranno il Centro d'Incontro di corso Belgio 91, la parrocchia “SS Nome di Gesù” di corso Regina 70, la parrocchia “San Giulio d'Orta” di corso Cadore 17/3, la parrocchia “Santa Croce” di piazza Fontanesi 3, la “Chiesa del Gesù – Suore del Famulato Cristiano” di via Lomellina 44, la Chiesa “Madonna del Pilone” di corso Casale 195 e la Chiesa di “San Gioacchino” di corso Giulio Cesare 12. Il calendario completo dell'iniziativa è disponibile sul sito della Circoscrizione 7.

La Circoscrizione: “Opportunità per conoscere le realtà del territorio”

Soddisfatti, per il gradito ritorno, gli esponenti della Sette: “La ricorrenza – sottolineano il presidente Luca Deri e il coordinatore alla cultura Silvio Sabatino - è propizia per offrire alla cittadinanza l’opportunità di venire a contatto con il ricco patrimonio di realtà amatoriali e professionali che punteggiano un territorio quanto mai vario per storia e attitudine. Nel ringraziare tutte le parrocchie e le compagnie corali e teatrali, i gruppi, le scuole e le associazioni, auspichiamo che gli spettacoli confermino l’alto indice di gradimento fatto registrare da NatalinCanto in occasione delle precedenti edizioni”.