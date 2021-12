Prime multe nel Torinese per i cittadini privi di Super Green pass.

I carabinieri di Nichelino hanno sanzionato per 400 euro un uomo privo del certificato verde che era seduto al tavolino di un bar. Il cliente non aveva neppure la certificazione che attestasse di avere fatto nelle 48 ore precedenti un tampone con esito negativo. In regola invece i due conoscenti seduti con lui al tavolino.

Sanzionato anche il locale perché chi era dietro il bancone non ha controllato il Super Green pass.