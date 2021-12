Cronaca |

Coppe, medaglie e trofei: all'asta il "tesoretto" di uno storico club del basket torinese, l'Auxilium

L'esposizione dei 35 lotti da oggi a domenica dalle 10 alle 19. Il 15 novembre alle 16 il via alle contrattazioni. Occhi puntati in particolare sulla Coppa Italia serie A vinta nel 2018

Gli occhi saranno tutti puntati sulla Coppa Italia Serie A vinta nel 2018. Quello è infatti il pezzo più prezioso e dal valore simbolico più significativo dell'asta fallimentare che mercoledì prossimo, 15 dicembre, vedrà protagonista uno storico club del basket torinese: l'Auxilium Pallacanestro Torino. Coppe, medaglie e targhe sono quello che resta di questa gloriosa società, capace di arrivare fino a un passo dalla vetrina più importante: si era cioè fermata alla A2, prima del definitivo fallimento nel 2019 a causa dei guai economici del suo presidente. Ma adesso che quel sogno si è concluso, l'ultimo atto sarà l'asta fallimentare. Da oggi e fino a domenica, ci sarà l'esposizione dei 35 lotti che contengono tutti i trofei vinti dalla società. Il 15 dicembre alle 16, poi, la casa d’aste Sant’Agostino aggiudicherà a qualche appassionato la prestigiosa Coppa Italia del 2018, quella del 2016 quando la squadra salì in A2 e quella del 2010 quando invece approdò in serie B, oltre ad altri 32 cimeli che hanno fatto la storia del club. I proventi ricavati dalla vendita all’asta verranno versati dal Tribunale a favore dei creditori. L'Auxilium Pallacanestro Torino era nata nel 1974 dalla fusione tra l'Auxilium Agnelli Torino e la Libertas Pallacanestro Asti. Il club rifondato nel 2015 era la continuazione sportiva dello storico sodalizio. Sarà possibile partecipare all'asta tramite il sito internet, il telefono, l’offerta scritta o recandosi in sala.

redazione

