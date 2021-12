A Moncalieri le feste di Natale portano la pista di pattinaggio e il trenino per i bambini

La città di Moncalieri si colora della magia del Natale. Dopo l'illuminazione delle vie del centro avvenuta la sera del 1° dicembre , seguita il giorno seguente dalla inaugurazione di "Natale in controluce al giardino delle rose" al Castello Reale, adesso si sono aggiunte ulteriori novità, per la gioia di grandi e piccini. Oltre al videomapping sulla facciata del Palazzo comunale, in piazza Vittorio Emanuele, la nuova veste trasforma la piazza in una cornice di colore che racconta la storia della Città fino al presente. Tra i soggetti dell’istallazione, il cavaliere beato Bernardo di Baden e le immagini della Natività sulla chiesa di San Francesco. I bambini, inoltre, possono partecipare a un gioco interattivo sotto il portico comunale, attraverso proiezioni “magiche” in movimento. Il grande albero in piazzale Aldo Moro

Sulla 'terrazza panoramica' di piazzale Aldo Moro sorge il grande Albero di Natale della Città, attorno al quale prende vita il villaggio di Babbo Natale, con tanto di casette in legno e pista di pattinaggio. Sempre sulla terrazza del Parcheggio Multipiano trova spazio il Christmas Temporary Space, la casetta in legno all’interno della quale è possibile conoscere e sostenere le iniziative di beneficenza promosse dalle associazioni della città. Un modo per rigenerare una parte della città che a lungo è stata chiusa, per gli eccessi della malamovida. Palazzo civico ha pensato anche ad un sistema di controllo per evitare che gli arredi natalizi della terrazza possano venire vandalizzati durante le ore notturne. Il trenino di Natale e la fontana del Nettuno

Una grande occasione di visibilità, anche turistica. Dall’8 dicembre, infatti, si può salire a bordo del Trenino di Natale per un tour gratuito del Centro Storico della Città. Un tour che è possibile fare anche a piedi, con l’aiuto delle guide dell’Associazione “Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri”. Nel tour si incontreranno, inoltre, le squadre di Elfi, Babbo e Babbina Natale che saranno in giro per le vie della città, dal Centro Storico alle Borgate, distribuendo dolciumi e palloncini-sculture, fatte in diretta, a grandi e piccini.

Un’altra attrazione del Natale sarà la fontana del Nettuno, la quale – per l’occasione - prenderà voce per raccontare la storia della città. Le luci illumineranno tutta Moncalieri: dallo spettacolare allestimento nel Centro Storico fino all’Arco di Porta Navina e il Ponte Vecchio, passando per tutte le Borgate della Città.

Le bellissime atmosfere natalizie moncalieresi potranno essere ritratte in immagini da inserire nel Contest fotografico organizzato da Moncalieri365. Il Natale sarà ricco di novità, ma non rinuncerà alla tradizione. Il 20 dicembre prenderà il via, infatti, la settima edizione di “Presepi dal Mondo a Moncalieri”, che raccoglierà più di cinquanta presepi. Dal più piccolo, che può essere tenuto nel palmo della mano, a quello provenzale con oltre 200 santons, passando per quello meccanico con personaggi in movimento ed effetti di luce.

Tutti gli appuntamenti e gli orari La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 22 e nei giorni festivi e prefestivi già dalle 14.30. Sono possibili aperture straordinarie per gruppi di studenti e associazioni telefonando al numero 320 436 5307. Per le visite nel Centro Storico occorre prenotarsi alla mail amicicastellomoncalieri@gmail.com. L’iniziativa, iniziata l’8 dicembre alle ore 16, avrà luogo nei giorni 11, 12, 18, 19, 24, 26 dicembre e 2, 6 gennaio alle ore 15.30.

Il Trenino di Natale parte da Borgo Navile e passa per le principali vie del Centro Storico, fino al Villaggio di Natale. I tour sono in programma nei giorni 11, 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30 dicembre e 6 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18.

Le Luci di Natale nel Centro Storico e in tutte le Borgate si accendono ogni giorno alle 17, come anche le proiezioni sui palazzi di Piazza Vittorio Emanuele II e su Porta Navina a Borgo Navile, mentre lo spettacolo del videomapping sul Palazzo del Comune in Piazza Vittorio Emanuele II è in programma tutti i giorni dalle 18 alle 24, ogni 30’, il tutto fino al 9 gennaio.

Sotto il portico del Palazzo del Comune in Piazza Vittorio Emanuele II è attivo il Gioco Interattivo Luminoso: la sfida è schiacciare il maggior numero possibile di palline natalizie, proiettate a terra. Il Gioco seguirà gli orari delle proiezioni e delle luci, cioè tutti i giorni dalle 17 fino al 9 gennaio.