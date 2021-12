Moncalieri accende la magia delle feste con "Natale in controluce al giardino delle rose" (FOTO)

A Moncalieri si respira già appieno il clima delle feste. Da ieri il centro storico è illuminato con un meraviglioso gioco di luci e colori che accompagnerà fino all'Epifania. E nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 dicembre, con l'inaugurazione di "Natale in controluce al giardino delle rose" anche il Castello Reale, simbolo della città, regala uno spettacolo incantevole.

Appuntamento per grandi e piccini

E' stato realizzato un suggestivo allestimento di luci, silhouette, forme e colori che riporta alle atmosfere del tempo in cui antiche lanterne affascinavano grandi e piccini con magiche proiezioni di immagini colorate e in movimento. Domina il verde, colore scelto non a caso come simbolo di ripartenza, dopo la lunga fase buia nel momento più duro della pandemia. Così le silhouette proiettate trasformeranno il Giardino delle Rose del Castello in un mondo incantato, in cui le rose bianche delle aiuole, alcune ancora in fiore, godranno dell’ombra di palme e file di cammelli stagliati sui muri mattone del castello.

Il grande albero al centro del Giardino si è trasformato in un’inedita Magnolia di Natale e le lanterne dei porticati si tingeranno di verde in segno di solidarietà a quelle lanterne che in questi freddi mesi ai confini dell’Europa segnalano accoglienza e aiuto ai profughi. La natività e il presepe vengono svelati dalla scenografia realizzata dagli studenti dell’Accademia Albertina che dona alle ombre del teatro Controluce un’avvolgente e calda sensazione. Da oggi e per tutti i giovedì, fino al 23 dicembre, il Giardino delle Rose accoglie adulti e bambini con giochi, teatro, musica, bancarelle e anche con Babbo Natale, che campeggiava all'esterno del Castello, prima di aggirarsi poi all'interno del giardino.

L'albero dei desideri

Ogni giovedì, durante il laboratorio “L’albero dei desideri”, i bambini possono realizzare insieme un grande albero addobbato con le frasi e i desideri che ciascuno di loro avrà scritto su cartoncini tondi variopinti e, giovedì 23, per festeggiare la chiusura di questo magico avvento, la Santa Claus Street Band lo illuminerà di voci, ritmo e fantasia.

"Moncalieri da vivere e da visitare"

Alla inaugurazione era presente anche il neo direttore del Castello, Riccardo Vitale, assieme all'assessore alla Cultura Laura Pompeo e al sindaco Paolo Montagna: "Ieri l'accensione delle luci nel centro storico, con il videomapping, che animerà la facciata del Palazzo Comunale, oggi questa iniziativa magica con il Castello Reale e nel giardino delle rose: dobbiamo poter frequentare questi luoghi non solo in alcuni spot ma in maniera abituale, per fare di Moncalieri un posto sempre più bello da vivere e da visitare, per poter tornare a stare insieme".

"Moncalieri sempre più città del verde", ha sottolineato Laura Pompeo. "L'Unesco ci rende merito per il nostro impegno per la cultura, la pace e l'ambiente. Il Natale deve essere vissuto come un dono, da saper cogliere e vivere appieno ogni volta". Riccardo Vitale, direttore del Castello, ha guardato già al 2022: "A gennaio ci sarà un tavolo di concertazione con il Comune per la valorizzazione del Castello. Con una programmazione seria e duratura, avremo appuntamenti stabili in futuro, perché il Castello è un bene di valore assoluto".