Venerdì "nero" per la scuola: anche Torino e il Piemonte a rischio paralisi per lo sciopero nazionale

Si annuncia un venerdì nero, quello del 10 dicembre, per il mondo della scuola. Anche a Torino e in Piemonte. O almeno: si annuncia tale per le famiglie che dovranno pensare a un "piano B" per i piccoli di casa, visto che l'adesione del personale (docente e non) allo sciopero proclamato dai sindacati di categoria a livello nazionale pare possa essere piuttosto robusta.

Comincia la Scuola, ma la critica è più ampia

"Adesso basta, la scuola si ribella" è lo slogan scelto per la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza di Porta San Paolo. Ma le motivazioni affondano le loro radici anche qui, nel nostro territorio. "Il 10 dicembre sciopera la Scuola, apripista per lo sciopero generale del 16 dicembre, per cambiare una legge di Bilancio ingiusta verso chi ha meno, che non investe per il lavoro dei giovani, per eliminare il precariato, per dare pensioni e fisco più equi - spiega Luisa Limone, segretaria generale FLC Cgil Piemonte -. L'Istruzione pubblica, garanzia della scuola di qualità per tutti e di futuro rimane al palo: niente contro le classi pollaio e per l'organico Covid; il personale scolastico, che ha garantito la scuola durante la pandemia, è lasciato senza valorizzazione all'ultimo posto per gli aumenti nel Pubblico impiego”.

Scorrendo le motivazioni che portano il personale scolastico a incrociare le braccia, l'aumento di "soli" 87 euro previsti nel nuovo contratto. I 12 euro per la valorizzazione del personale docente, legati per di più alla dedizione scolastica. I quasi 350 euro di differenza attuale tra il resto del personale della Pubblica amministrazione con pari titolo e il personale della scuola. Le zero risorse per la proroga dei contratti ATA sul cosiddetto organico Covid e le risorse per l'incremento degli organici docenti e Ata. E ancora: "Assenza di misure per la riduzione del numero di alunni per classe. Nessun concorso riservato per i Dsga facenti funzioni e assenza di risorse per eliminare le reggenze. Restano i vincoli sui trasferimenti del personale docente e Dsga neo immesso in ruolo. Assenza di misure per lo snellimento amministrativo e burocratico. Nessuna iniziativa per dare finalmente stabilità al lavoro, partendo da un sistema strutturale e permanente di abilitazioni", si legge nei volantini dei sindacati che aderiscono allo sciopero.