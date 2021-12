Dopo la neve dell'Immacolata, weekend all'insegna del cielo sereno su Torino e provincia

Dopo la bella nevicata dell’Immacolata, a sancire l'inizio (almeno dal punto di vista meteorologico) dell'inverno, gelate estese in pianura con nebbie serali e mattutine saranno la costante di questi giorni, col cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e nuove nevicate limitate ai settori alpini confinali occidentali e Nord Occidentali.

Annuvolamenti irregolari in pianura, neve sui rilievi confinali Occidentali e Nord Occidentali. Tempo in miglioramento da domani con vento molto forte e cielo sereno anche domenica.

Termometro in calo nei valori minimi, stazionarie le massime, con il rischio di pericolose gelate estese in pianura. In pianura minime tra -4 e -2°C, massime 2-7°C.