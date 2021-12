Dopo i lavori, lunedì riapre la mensa universitaria del Collegio Einaudi

Lunedì riapre ufficialmente la mensa universitaria in via Principe Amedeo 48. Il servizio di ristorazione targato Edisu Piemonte, nei locali del Collegio Einaudi, è chiuso dallo scorso luglio per consentire interventi di ristrutturazione. I lavori hanno interessato l’intero edificio ed in particolare i locali dove gli studenti consumano pranzo e cena, con la messa in sicurezza degli ambienti attraverso il rinforzo strutturale e la bonifica dall’amianto, oltre all’ammodernamento complessivo degli impianti.

Aperta dal lunedì al sabato per pranzo e cena

Lo stop all’attività di ristorazione, che accoglie 90 persone contemporaneamente, si è resa necessaria per garantire ambienti rispondenti a standard di sicurezza post pandemia. Il servizio riprenderà il 13 dicembre rispettando gli attuali orari previsti per l’emergenza covid, ovvero dal lunedì al sabato dalle 12 alle 14 per il pranzo e dalle 19 alle 20.30 per la cena, osservando la chiusura domenicale. La sala studio, presente all’interno della stessa struttura, verrà attivata a febbraio 2022.

Sciretti: "Restituiamo servizio essenziale"

“L’apertura del cantiere della nostra Sezione Mole Antonelliana di Via delle Rosine - spiega il Presidente della Fondazione Collegio Einaudi, prof. Paolo Enrico Camurati - ci ha fornito l’opportunità di effettuare lavori anche presso la mensa universitaria e la sala studio di Via Principe Amedeo".

“Restituiamo - aggiunge il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - alle nostre studentesse e studenti un servizio essenziale, in un luogo strategico per la vita universitaria all’interno della città di Torino".