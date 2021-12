Cisl Scuola Piemonte: confermata Maria Grazia Penna come segretaria. Ferria resta alla guida del Fai

Cinquantacinque anni, alessandrina, Penna, che è sposata da 28 anni con Pierfranco e madre di Beatrice, è in distacco sindacale dal 1998 prima come operatrice e poi come componente di segreteria. Nel 2005 è stata eletta segretaria generale della Cisl Scuola di Alessandria, incarico che ha ricoperto fino all’aprile 2013 quando è stata votata al vertice della Cisl Suola regionale.

“La parola che ci guiderà nei prossimi anni – ha detto Maria Grazia Penna subito dopo la sua elezione – è ‘programmare’, anzi in qualche caso riprogrammare, facendo tesoro di quanto accaduto ma sapendo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo una trasformazione storica, una ulteriore transizione, la transizione sociale che avrà nuovi paradigmi e nuovi riferimenti non tutti ancora percepibili, e con la consapevolezza del nostro ruolo di sindacato riformista. In questi otto anni di attività regionale a tempo pieno ho imparato alcune regole fondamentali: è opportuno periodicamente interrogarsi su chi eravamo, chi siamo, chi vogliamo diventare, così come ragionare sempre al plurale, assumendoci in prima persona responsabilità e oneri”.





Intanto a Serralunga d’Alba si è svolto il VII Congresso della Federazione agroalimentare e ambientale regionale della Cisl. E Franco Ferria, 60 anni, albese, è stato rieletto oggi all’unanimità Segretario generale in rappresentanza di quasi 10mila iscritti. All’assise, insieme a delegati e ospiti, sono intervenuti anche il Segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris e il Segretario generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota. Con Ferria nella segreteria regionale sono stati eletti Ivana Camisassa e Antonio Bastardi.

A fare gli onori di casa è stato Oscar Farinetti, che ha salutato l’iniziativa con un commento sulla ripartenza dalla crisi pandemica: “Lavoratori e imprenditori – ha detto il fondatore di Eataly – sono sulla stessa barca, specialmente oggi, con un passaggio epocale da affrontare e una dimensione del lavoro che va ripensata, sempre considerando che il mondo si regge sul lavoro, non sull’assistenza, ed è compito di tutti valorizzarlo con qualità e dignità. Ho anche apprezzato molto la posizione della Cisl, responsabile e propositiva: la scelta di non scioperare in questo momento è stata coerente”.

In Piemonte, è emerso dai dati Fai Cisl, il settore agricolo, silvicolturale e della pesca vale il 4,53% del valore aggiunto regionale. Principale elemento di successo delle produzioni agroalimentari piemontese sono senz’altro i prodotti di qualità certificata Dop e Igp, con 23 denominazioni alimentari e 59 nel settore vitivinicolo, 332 produzioni tipiche etichettate come Pat, prodotto agroalimentare tradizionale. Ma il settore traina con sé anche il turismo, soprattutto con 1305 aziende agricole che praticano agriturismo.