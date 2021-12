Natale: si brinda con Asti Spumante e Moscato d'Asti

La ritrovata convivialità e la possibilità di celebrare questo Natale in compagnia, tra il calore degli affetti e la gioia dei festeggiamenti, animano il desiderio di accogliere a casa famiglia e amici per trascorrere momenti di serenità riuniti intorno a una tavola imbandita e vestita a festa. Preziosi alleati in cucina, ma non solo, l’ Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg sono i partner perfetti per sorprendere gli ospiti con abbinamenti inaspettati e brindare in allegria, nei grandi eventi sportivi così come nelle case degli italiani.

Dopo recente il successo alle Nitto ATP Finals di Torino, il prestigioso evento finale dell'ATP Tour tra i migliori esponenti del tennis maschile internazionale, svoltosi a Torino dal 14 al 21 novembre scorso, il Consorzio dell’Asti è ora pronto a far brindare gli italiani lungo tutta la Penisola. La vivacità delle festività natalizie rispecchia la briosità delle bollicine aromatiche piemontesi, che in purezza si dimostrano l’accompagnamento ideale a tutto pasto, grazie all’ampia gamma di tipologie disponibili e alle diverse versioni con un ridotto contenuto zuccherino. Si accordano infatti armonicamente con ogni portata: dai primi ai secondi, dalla carne al pesce, dagli antipasti ai dessert. L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono anche l’idea per un regalo di Natale intergenerazionale per portare in tavola l’essenza di un territorio generoso come quello piemontese, delle colline Patrimonio Unesco.

L’avvicinamento al Natale è scandito anche quest’anno dalla partecipazione ad “Artisti del Panettone”. Si rinnova infatti la presenza del Consorzio dell’Asti Docg accanto ai migliori Maestri Pasticceri italiani, nel corso dell’ evento dell’11 e del 12 dicembre a Milano (Palazzo Bovara, Corso Venezia 21), in cui le bollicine aromatiche piemontesi saranno protagoniste di degustazioni e masterclass dedicate accanto a nomi illustri della pasticceria italiana come Stefano Laghi e Carmen Vecchione - vincitrice del premio speciale Asti Docg nella scorsa edizione - e al bartender Giorgio Facchinetti. Le bollicine aromatiche piemontesi avranno un ruolo di primo piano, sia in purezza che in mixologia, anche negli omonimi speciali televisivi trasmessi sabato 11 e sabato 18 dicembre, alle 18, su Sky e NOW, con la conduzione di Giulia Salemi. Gli inediti cocktail con Asti e Moscato d’Asti creati da Giorgio Facchinetti accompagneranno le dolci creazioni di Natale a base di panettone dei Maestri Pasticceri.

Durante queste festività gli amanti della mixologia, infatti, si sorprenderanno con i nuovi drink ideati da Facchinetti. Impossibile resistere, per esempio, a THE REAL SANTA, dove l’Asti secco sposa il sapore del panettone per il matrimonio perfetto delle festività natalizie; a Orange Xmas, in cui la spremuta d’arancia incontra la purea di zucca; o a BeeSweet che unisce miele, caffè e Moscato d’Asti: oppure ancora a Tu Non Mi Basti, che racchiude tutte le sfumature dei sapori dell’inverno grazie alla soda infusa al karkadè, cannella, arancia e ginepro. Di seguito le gustose ricette natalizie, in cui Asti e Moscato d’Asti dimostrano tutta la loro versatilità:

THE REAL SANTA

2,5 cl sciroppo di panettone

Asti secco

Aria di canditi

Orange Xmas

3,5 cl Rum

2,5 cl Disaronno

6 cl spremuta d’arancia

2 cl purea di zucca

top di Asti secco Docg

Tu non mi basti

3 cl soda infusa al karkadè, cannella, arancia e ginepro

3 cl riduzione di bitter

2 cl succo di limone

Asti dolce Docg

Beesweet

6 cl Caffè

4 cl Spinello

2 cl Miele

Moscato d’Asti docg