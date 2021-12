Notte al Museo: una serata di musica e visite guidate alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Mercoledì 15 dicembre Club Silencio apre le porte della Palazzina di Caccia di Stupinigi per l’ultimo appuntamento del 2021: un’esperienza indimenticabile all’interno del gioiello di Filippo Juvarra, ex residenza Savoia e Patrimonio UNESCO, per brindare insieme al Natale e salutarci, in attesa degli appuntamenti del nuovo anno.

L’evento si svolgerà dalle 19 alle 24 (ultimo accesso ore 22.45) nella Citroniera di Levante, dove sarà presente un cocktail bar per gustare i drink preparati dai bartender di Club Silencio al ritmo della selezione musicale di Tommaso Bruno (from Recall).

Durante tutta la serata sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali, lasciandosi ammaliare dalla maestosità degli ambienti progettati e decorati dall’architetto dei Savoia, e la mostra “Animals” di Steve McCurry, 60 scatti del fotografo più famoso al mondo che raccontano il legame indissolubile tra l’essere umano e il mondo animale (ultimo accesso alla visita ore 23:00). Completa l’esperienza la possibilità di gustare una delle specialità di Rock Burger che sarà presente all’evento con il suo food truck.

Per partecipare è necessario accreditarsi online.