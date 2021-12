Vol.To organizza la tavola rotonda "EvolYou. Un modello europeo per l'inclusione sociale dei giovani in difficoltà"

Martedì 14 dicembre 2021, dalle 930 alle 12, presso la Sala Polifunzionale della Piazza dei Mestieri, in via Durandi 13 a Torino, si terrà una tavola rotonda con gli attori del volontariato, delle istituzioni locali e del privato in occasione della chiusura dei lavori relativi al progetto Erasmus+ “EvolYou - European senior Volunteering through mentoring for the social inclusion of Young people in difficulties”, cod. 2019-1-IT01-KA202-007472.

Il progetto, coordinato dall’Associazione Volontariato Torino (Vol.To) e di cui Immaginazione e Lavoro è partner italiano (nell’ambito di un’ampia partnership europea comprendente 9 organizzazioni da 6 Paesi UE), prevede il coinvolgimento di esperti senior volontari in un ambiente di mentoring/couselling intergenerazionale per realizzare un modello metodologico di inclusione sociale valido in Europa, avente l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani in difficoltà nel mondo del lavoro e/o della formazione professionale. In Piemonte il target su cui si è scelto di lavorare è quello dei giovani stranieri under 30, al fine di sviluppare un modello di sostegno in tandem - rapporto personale uno a uno con un senior volontario - per l’accompagnamento di ogni giovane alla scoperta delle proprie potenzialità e competenze, nonché delle opportunità da cogliere proattivamente nell’ambito socio-economico.

L’incontro sarà anche un’occasione per aprire un dibattito con le realtà presenti sul territorio della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte che offrono servizi d’inclusione per giovani stranieri e non solo: Annalisa D’Errico, giornalista e comunicatrice pubblica, Responsabile Comunicazione di Unioncamere Piemonte, modererà la tavola rotonda dando spazio a realtà educative e della ricerca (Scuola Gestalt e InCreaSe), dell’impresa (CdO Piemonte, CEIPiemonte, Federmanager Torino), dei servizi ai cittadini (Volontariato Civico della Città di Torino) e infine del privato a scopo benefico (Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo).

Porterà i saluti istituzionali l’Ass. della Città di Torino alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno.

Gerardo Gatto, presidente di Volontariato Torino - Vol.To, dichiara: “Il progetto EvolYou, di cui Vol.To si pregia di essere leader, è la dimostrazione perfetta di quanto il volontariato possa contribuire fattivamente ad un problema sociale importante come l'inserimento dei giovani svantaggiati, nonché su come possa essere una leva fondamentale per l'invecchiamento attivo. Il rapporto di collaborazione e solidarietà intergenerazionale che si instaura tra giovani e senior, impegnati in relazioni di mentoring uno a uno, può davvero rappresentare una metodologia esemplare per far emergere le competenze non formali dei giovani, al fine di aiutarli a mettersi in gioco nella società”.

Cristiana Poggio, presidente di Immaginazione e Lavoro, dichiara: “Immaginazione e Lavoro è un soggetto che spesso lavora a fianco e a sostegno delle associazioni di volontariato, con attività finalizzate all’orientamento e alla formazione di giovani e adulti per il loro efficace inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale; per realizzare queste attività utilizza strumenti e operatori specializzati ma ritiene assai valido l’appoggio reciproco che deriva dal mentoring dei senior nei confronti dei giovani in difficoltà d'inserimento sociale, formativo e lavorativo: questa pratica è estremamente efficace e dunque da sostenere anche nell'ottica della responsabilità sociale d'impresa”.

In accompagnamento il programma completo dell’evento. Per l’accesso occorrerà presentare il Green Pass Base (Certificazione Digitale Europea Covid19).

Per ulteriori informazioni sul progetto EvolYou: